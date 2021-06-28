Haber Giriş: 28 Haziran 2021 Pazartesi 11:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan, yeni nesil güdümlü füzesini test etti
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Hindistan ordusunun, nükleer başlık taşıyabilen yeni nesil güdümlü füze sistemini test ettiği bildirildi.
Hindistan Savunma Araştırma Geliştirme Kuruluşu (DRDO) tarafından geliştirilen "Agni P" füzesi, sabah saatlerinde Bengal Körfezi açığındaki Abdül Kelam Adası'ndan ateşlendi.
Agni füzelerinin geliştirilmiş hali olan yeni nesil füzenin hedeflerin tümünü vurduğu belirtildi.
Menzili 1000 ila 2 bin kilometre olan güdümlü füze nükleer başlık taşıyabiliyor.
Etiketler: Hindistan
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