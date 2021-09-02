Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 20:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak hükümeti "Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı"nı onaylandı
[Fotoğraf: AA]
Irak hükümeti, "Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı"nı onayladı. Yasa tasarısının önümüzdeki günlerde Meclis gündemine alınarak, oylamaya sunulması bekleniyor.
Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu'nun bu haftaki toplantısında gündeme gelen Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı kabine üyeleri tarafından onaylanarak Meclis'e gönderildi.
Söz konusu yasa tasarısının önümüzdeki günlerde Meclis gündemine alınarak, oylamaya sunulması bekleniyor.
ABD’nin 2003’teki işgaliyle Irak’ta zorunlu askerlik kaldırılmıştı.
Etiketler: Irak
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