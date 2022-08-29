Güvenlik güçleri, Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi basan Sadr destekçilerini hükümet kurumlarından uzaklaştırmak için kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve silahlarla müdahale etti.

Müdahale sırasında yaralanan Sadr destekçisi onlarca eylemci hastanelere kaldırıldı.

Kazımi'den "olağanüstü" toplantı

Öte yandan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Ortak Operasyonlar Komutanlığından askeri yetkililerle olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.

Başbakan Kazımi, Sadr'a bağlı kişilerin Yeşil Bölge'den acilen çekilmelerini istedi.