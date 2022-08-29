Sadr destekçisi gruplar ile hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'de oturma eylemi yapan Koordinasyon Çerçevesi yanlıları arasında önce sözlü ardından da taşlı ve sopalı çatışmalar yaşandı. Olayda Sadr yanlısı kişilerden yaralananlar oldu.

Haşdi Şabi Güvenlik Birimi'ne bağlı kişiler de Yeşil Bölge'de Sadr destekçilerine silahla müdahale etmeye başladı.

Irak güçleri, Yeşil Bölge'deki Sadr'a bağlı eylemcileri dağıtmak için havaya ateş açmayı sürdürüyor.

Yeşil Bölge'nin merkezinde bulunan ABD Büyükelçiliği personelinin binadan tahliyesinin başladığı iddia edildi.