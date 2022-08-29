Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 18:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sadr destekçileriyle İran yanlısı Şii grup arasında gerginlik yaşandı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçileriyle İran yanlısı Şii Koordinasyon Çerçevesi yandaşları arasında taşlı sopalı çatışmalar meydana geldi.
Sadr destekçisi gruplar ile hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'de oturma eylemi yapan Koordinasyon Çerçevesi yanlıları arasında önce sözlü ardından da taşlı ve sopalı çatışmalar yaşandı. Olayda Sadr yanlısı kişilerden yaralananlar oldu.
Haşdi Şabi Güvenlik Birimi'ne bağlı kişiler de Yeşil Bölge'de Sadr destekçilerine silahla müdahale etmeye başladı.
Irak güçleri, Yeşil Bölge'deki Sadr'a bağlı eylemcileri dağıtmak için havaya ateş açmayı sürdürüyor.
Yeşil Bölge'nin merkezinde bulunan ABD Büyükelçiliği personelinin binadan tahliyesinin başladığı iddia edildi.
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