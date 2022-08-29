Tasnim Haber Ajansı'na göre, Hüseyin, İran ziyareti kapsamında İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la görüştü.

İki ülke ilişkileri ve bölgedeki gelişmelerin alındığı görüşmede Hüseyin, "Irak ve İran'ın güvenliği iç içedir. Irak, topraklarından İran'a yönelik bir tehdide izin vermeyecektir" dedi.

Hüseyin, güvenlik alanlarında iş birliğini vurguladığı konuşmasında, iki ülke arasında açılacak konsoloslukların (Musul-İsfahan) önemi ve Erbain ziyareti için ülkelerine gelen İranlıların durumunu değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emri Abdullahiyan konuşmasında, iki ülke arasındaki çeşitli iş birliğinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, iş birliği çerçevesinde mevcut kapasitelerin kullanılması ve sınır geçişlerinde ticaret alışverişlerinin kolaylaştırılması konularına değindi.

Abdullahiyan, Irak'ta istikrarın, barışın, ulusal birliğin korunmasının ve yasal kurumlara saygının önemine değinerek, sorunların çözümü konusunda yasal süreç çerçevesinde Irak hükümetinin korunmasının önemini vurguladı.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin'in Tahran ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından kabul edilmesi bekleniyor.