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Irak Başbakanlık Basın Ofisi Sözcüsü istifa etti
[Fotoğraf: AA]
Irak Başbakanlık Basın Ofisi Sözcüsü Yasin Bekri, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Bekri, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta atandığı görevinden özel nedenlerle istifa ettiğini duyurdu.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Bağdat'taki Nahreyn Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Bekri'yi 4 gün önce Başbakanlık Basın Ofisi Sözcülüğüne atamıştı.
Kazımi, göreve geldiği 7 Mayıs'tan bu yana idari, güvenlik ve askeri alanlarda yeni atamalar gerçekleştiriyor.
Etiketler: ırak başbakanlığı yasin bekriSon Güncelleme: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 10:02
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