İnsan kaynaklı küresel ısınma Avrupa’da ölüm oranlarını artırdı

Araştırma, Avrupa’daki 854 büyük şehirde yapılan hızlı bir analizle ortaya kondu. Bulgulara göre iklim değişikliği şehirleri ortalama 2,2 derece daha sıcak hale getirdi ve ölüm oranlarını belirgin şekilde yükseltti.

Imperial College’dan iklim bilimci Friederike Otto, “Fosil yakıt yakımından yükselen ısıya ve artan ölümlere uzanan nedensellik zinciri inkâr edilemez. Son on yıllarda fosil yakıtları yakmaya devam etmemiş olsaydık, bugün ölenlerin büyük çoğunluğu hayatta olacaktı” dedi.

En çok yaşlılar etkilendi

Bilim insanları, şehirlerde sıcaklık ile ölüm oranı arasındaki ilişkiden yola çıkarak fazla ölümleri modelledi ve iklim değişikliğinin yaşanmadığı varsayımsal bir senaryoyla karşılaştırdı. Sonuçlara göre ölümlerin yüzde 68’i doğrudan ekstra sıcaklara bağlıydı.

Ölenlerin yüzde 85’i 65 yaş üstünde, yüzde 41’i ise 85 yaşın üzerindeydi. Araştırmanın yazarlarından epidemiyolog Garyfallos Konstantinoudis, “Ölümlerin büyük çoğunluğu evlerde ve hastanelerde, mevcut sağlık sorunları olan kişilerin dayanma sınırlarını aşmasıyla gerçekleşiyor. Ancak ölüm belgelerinde sıcaklık nadiren yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Çarpıcı örnekler

Yerel gazetelerde bazı kurbanların isimleri paylaşıldı. İspanya’nın Córdoba bölgesinde 77 yaşındaki eski belediye meclis üyesi Manuel Ariza Serrano, 45 dereceyi bulan sıcaklarda yürüyüş sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti.

İtalya’nın Bologna yakınlarında 38 derece sıcakta okul inşaatında beton döken 47 yaşındaki dört çocuk babası Brahim Ait El Hajjam da aşırı sıcaklara yenik düştü. Ölümünden sadece iki gün sonra bölgede öğle saatlerinde inşaat faaliyetlerini durdurma kararı yürürlüğe girdi.

Uzmanlardan uyarı

Uzmanlar, sıcaklığın hâlâ kamu sağlığı açısından hafife alındığını vurguluyor. Konstantinoudis, “Kimse hortumda veya şiddetli yağmurda çalışmaya zorlanmaz. Ancak ölümcül sıcaklıklar hâlâ yeterince ciddiye alınmıyor” dedi.

2003’te Avrupa’da 70 bin kişinin hayatını kaybettiği sıcak dalgasının ardından şehirlerin daha hazırlıklı hale geldiği belirtiliyor. Ancak artan sıcaklıklar ve yaşlanan nüfus, acil hizmetlerin kapasitesini zorlamaya devam ediyor.

Wellcome sağlık kuruluşundan uzman Madeleine Thomson, “Veriler, Avrupa’da hiçbir şehrin aşırı sıcak kaynaklı ölümlere karşı bağışık olmadığını gösteriyor. Harekete geçmezsek bilanço daha da artacak” diye konuştu.

Thomson, fosil yakıtların hızla terk edilmesi ve yaşlılar ile risk altındaki gruplar için koruyucu politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.