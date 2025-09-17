Açık 22.4ºC Ankara
Dünya
AA 17.09.2025 09:41

Soykırım ordusu Gazze kentindeki Rantisi Çocuk Hastanesini hedef aldı

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze kentinde içinde 80 hastanın bulunduğu Rantisi Çocuk Hastanesine saldırı düzenlediği bildirildi.

Soykırım ordusu Gazze kentindeki Rantisi Çocuk Hastanesini hedef aldı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam saatlerinde hastanenin üst katlarını birkaç dakika arayla 3 kez hedef aldığı aktarıldı.

İsrail saldırısının kınandığı açıklamada, "Bu suç, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sağlık sistemini hedef alma ve hizmet dışı bırakma yönündeki sistematik politikasını bir kez daha doğruluyor." ifadesi kullanıldı.

Rantisi Çocuk Hastanesinin Gazze Şeridi'nde onkoloji, diyaliz, solunum ve sindirim hastalıkları gibi uzmanlık alanlarını barındıran "tek ihtisas hastanesi" olduğu vurgulandı.

Hastanede çeşitli bölümlerde tedavi gören 80 hasta, yoğun bakım ünitesinde 4 çocuk ve yenidoğan bakım ünitesinde 8 bebeğin bulunduğuna dikkati çekildi.

İsrail saldırısı sonrasında 40 hastanın güvenli yer arayışı ve çocuklarını kurtarmak amacıyla hastaneyi terk ettiği, 40 hasta ve refakatçilerin, 12 yoğun bakım hastası ve 30 hastane personelinin ise hastanede kaldığı belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki sağlık tesislerine, personeline ve hastalara koruma sağlanması için çağrı yapıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hedef alan şiddetli saldırılarını sürdürürken, Gazze kentindeki sivilleri yerinden etmek amacıyla bina ve evleri bombalıyor.

İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
