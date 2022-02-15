Harvard ve Emory Üniversitesi'nden araştırmacılar biraraya geldi. Bir zebra balığını temel alarak biyohibrit bir balık üretildi.

Denizanasından ilham aldılar kalbin pompalama hareketinden yola çıktılar.

100 gün hareket edebiliyor

Kalpte kasılma kuvvetini oluşturan kök hücreler kullanıldı. Kasın bir şeridi balığın sol tarafına diğeri de sağ tarafına yerleştirildi. Karşılıklı olarak bir taraf kasıldığında diğeri geriliyor. Böylece, kuyruk yüzgecinin yüzme hareketi oluşturmasına neden oluyor.



Bu sistem, kalbin uygun ritimde atmasını sağlayan mekaniği taklit ediyor.



Robot balık bu şekilde aralıksız 100 gün hareket edebiliyor.



Bilim insanları çalışmadan umutlu

Bunun, kalp hastalığı olan çocuklara yardım etme yolunda bir adım olacağı düşünülüyor.



Araştırmacılar hedeflerinin "bir çocukta kusurlu şekilde oluşan kalbin yerini alacak yapay bir kalp üretmek" olduğunu söylüyor.