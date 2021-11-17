İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Yunanistan'ın onayladığı, yalan haber yaymayı bir suç olarak kabul eden yasal düzenlemenin, ifade ve medya özgürlüğüne karşı olduğunu belirtti.

HRW’nin internet sitesinde yayınlanan haberde, "Yunan hükümeti derhal ifade ve basın özgürlüğü ile bağdaşmayan bu hükmü iptal etmek için harekete geçmelidir" denildi.