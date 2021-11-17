Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 23:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Yunanistan'a 'yalan haber' uyarısı
[Fotoğraf: Depo photos]
İnsan Hakları İzleme Örgütü, yalan haberlerle ilgili yasal düzenlemeye karşı Yunanistan'ı uyardı.
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Yunanistan'ın onayladığı, yalan haber yaymayı bir suç olarak kabul eden yasal düzenlemenin, ifade ve medya özgürlüğüne karşı olduğunu belirtti.
HRW’nin internet sitesinde yayınlanan haberde, "Yunan hükümeti derhal ifade ve basın özgürlüğü ile bağdaşmayan bu hükmü iptal etmek için harekete geçmelidir" denildi.
Etiketler: İnsan Hakları İzleme Örgütü Yunanistan
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