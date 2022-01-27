İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), örgütün Beyrut Ofisi Direktörü Lama Fakih'in NSO adlı İsrailli gruba ait "Pegasus" isimli casus yazılımıyla nisan-ağustos 2021 arasında 5 kez hedef alındığını açıkladı.

Apple'ın, Fakih'i bilgisayar korsanlarının telefonunu hedef alıyor olabileceği konusunda uyardığı ve Fakih'in telefonunda yapılan incelemelerde Pegasus yazılımının bulunduğu belirtildi.

Yazılımın insanların cep telefonlarına gizlice tanımlandığı, kameradan mesajlara, aramalara ve maillere erişim sağlandığı ifade edildi.

HRW, gözetim teknolojilerinin düzenlenmesi çağrısı yaptı.

"İnsan hakları savunucularını susturmak için casus yazılım kullanılıyor"

HRW Dijital Haklar Araştırmacısı ve Savunucusu Deborah Brown da "Hükümetler, insan hakları savunucularını, gazetecileri ve istismarları ifşa edenleri izlemek ve susturmak için NSO grubunun casus yazılımını kullanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

HRW'ye göre, son 3 ayda Pegasus casus yazılımla hedef alınanlar arasında, Filistinli 6 insan hakları savunucusu, 4 Kazak aktivist, ABD'nin Uganda Büyükelçiliği'nde çalışan 11 kişi, Polonyalı 2 muhalif, Bahreyn ve Ürdün'den insan hakları savunucuları ile El Salvador'da 35 gazeteci ve sivil toplum örgütü üyeleri bulunuyor.