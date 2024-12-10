Duman 14.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 10.12.2024 11:13

İnsan Hakları Günü: Evrensel değerler Gazze’de çöktü

Dünya İnsan Hakları Günü, insanlığın eşitlik ve özgürlük ideallerini hatırlatıyor. Ancak 76 yıl önce İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile başlayan umut yolculuğu, Gazze’de yaşanan insanlık trajedisi ve küresel eşitsizliklerle sorgulanıyor.

İnsan Hakları Günü: Evrensel değerler Gazze’de çöktü

Her yıl 10 Aralık'ta kutlanan Dünya İnsan Hakları Günü, 1948'de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin evrensel değerlerini hatırlatıyor. Ancak bu yıl, özellikle Gazze'deki insan hakları ihlalleri ışığında, beyannamenin evrensellik iddiası derin bir krizle karşı karşıya.

Gazze’de yaşanan trajediler, beyannameye bağlı hakların sistematik olarak ihlal edilmesiyle, uluslararası toplumun insan haklarını koruma konusundaki başarısızlığını gözler önüne seriyor.

İsrail’in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bini aştı. [ İsrail’in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bini aştı. ]

Bir umut manifestosu

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından insanlık onurunu ve temel hakları koruma amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kabul edildi. Beyanname, tüm insanların doğuştan eşit haklara sahip olduğunu vurguluyor ve 30 maddeyle bu hakları tanımlıyor.

Beyannamenin en dikkat çekici maddeleri ise şu şekilde sıralanıyor:

Madde 3: Herkesin yaşama, özgürlük ve kişi güvenliği hakkı vardır.
Madde 5: Hiç kimse işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı muameleye maruz bırakılamaz.
Madde 13: Herkesin serbestçe dolaşma ve yerleşme hakkı vardır.
Madde 25: Herkesin sağlık, beslenme, barınma gibi temel yaşam standartlarına erişim hakkı vardır.

Ancak uzmanlara göre, Gazze’de insan haklarının neredeyse tamamı ihlal ediliyor. Filistinli öğrencilerin eğitime erişiminden, sivillerin yaşama hakkına kadar birçok temel özgürlük sistematik olarak gasp ediliyor.

İnsan Hakları Günü: Evrensel değerler Gazze’de çöktü

Gazze’de beyanname çöktü

Uluslararası hukuk uzmanları, Gazze’de binlerce öğrencinin eğitime erişemediğini, okulların ve üniversitelerin bombalanarak yok edildiğini vurguluyor. BM’ye bağlı UNRWA (Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı) bile bu saldırıların hedefinde.

Bu durum, 26. madde olan “eğitim hakkının” açık bir ihlali olarak değerlendiriliyor.

Gazze Şeridi’nde yaşayan 2 milyona yakın insan, İsrail’in uyguladığı abluka nedeniyle temel yaşam standartlarına dahi ulaşamıyor. Kişilerin seyahat hakkı, ticari faaliyetleri ve hatta evlerine dönme hakları dahi ihlal ediliyor.

Bu durumun “sistematik bir apartheid” rejimi oluşturduğu belirtiliyor.

İnsan Hakları Günü: Evrensel değerler Gazze’de çöktü

Gazze’ye yönelik askeri operasyonlarda, sivillerin doğrudan hedef alınması, Beyanname’nin 3. maddesi olan “yaşama ve güvenlik hakkını” da ihlal ediyor. Bu saldırılar, yalnızca bireyleri değil, Gazze’nin altyapısını ve geleceğini de yok ediyor.

Uluslararası hukuk uzmanları, Gazze’de yaşananların uluslararası hukuk düzenini giderek erozyona uğrattığını her fırsatta dile getiriyor.

Uzmanlar, Filistin meselesinde BM ve uluslararası hukuk mekanizmalarının çifte standartlarla çalıştığını ifade ediyor. Temmuz 2024’te Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD), İsrail’in Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs’teki işgalini yasa dışı olarak nitelendiren kararını önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak, bu kararın etkili bir şekilde uygulanıp uygulanmayacağı belirsiz.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), İsrail’in üst düzey liderleri hakkında tutuklama kararı çıkarması ise cezasızlık kültürünün sona ermesi yönünde bir umut ışığı doğuruyor.

İnsan Hakları Günü: Evrensel değerler Gazze’de çöktü

İnsan Hakları Günü Gazze ve ötesi için ne anlama geliyor?

76 yıl önce insan haklarını herkes için garanti altına almayı hedefleyen İnsan Hakları Günü, bugün birçok bölgede sadece bir ideal olarak kalıyor. Filistin’de devam eden trajediler, insan haklarının ne kadar seçici uygulandığını gözler önüne seriyor.

Dünya İnsan Hakları Günü, sadece kutlama değil, evrensel değerlerin yeniden canlandırılması için bir çağrı olmalı. Gazze’den Batı Şeria’ya, Suriye’den Afrika’ya kadar, insan haklarının savunulması, yalnızca mağdurların değil, tüm insanlığın geleceği için hayati bir sorumluluk.

ETİKETLER
Gazze İnsan Hakları Günü İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Sednaya Hapishanesi'nde ulaşılamayan hücre kalmadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:27
THY 11 ayda 78,7 milyon yolcuyu taşıdı
13:30
Dışişleri Bakanlığı: İsrail işgalci zihniyetini sergiliyor
13:27
İbrahim Yumaklı: Zirai ilaç kullanımını AB'nin altında
13:14
İsrail'de yolsuzlukla yargılanan katil Netanyahu, hakim karşısına çıkıyor
13:14
Beşiktaş'taki terör saldırısının üstünden 8 yıl geçti
13:00
Erdoğan: Filistin'deki mezalime seyirci kalanlar tarihe kara leke olarak geçecek
Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
FOTO FOKUS
Gazze'deki insan hakları ihlalleri
Gazze'deki insan hakları ihlalleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ