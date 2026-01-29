Çok Bulutlu 6.6ºC Ankara
Dünya
AA 29.01.2026 12:02

İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı: İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 6 bin 373'e yükseldi

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 373'e yükseldiğini duyurdu.

İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı: İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 6 bin 373'e yükseldi
[Fotograf: Reuters]

HRANA'nın haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki olaylar sonucunda 42 bin 486 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde çıkan olaylarda 214 güvenlik görevlisi dahil 6 bin 373 kişi yaşamını yitirdi.

HRANA, dün ölü sayısının 6 bin 221'e çıktığını paylaşmıştı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İran Şehit ve Gaziler Vakfı, Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında, gösterilerde; güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

İran'da gösteriler son bulmuş olsa da ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor.​​​​​​​

İran ABD
