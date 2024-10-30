İnsan etkisiyle yok olan ilk deniz balığı: Java vatozu

Geçtiğimiz yıl Avustralya​ kıyılarında araştırma yapan bilim insanlarının çalışmaları sonucunda, Java vatozu, nesli tükenmiş tür olarak ilan edildi. Bu, insan eliyle yok edilen ilk deniz balığı olarak kayıtlara geçti. Balığın izinin tam anlamıyla yok olduğunu açıklayan bilim insanları, bu yok oluşun büyük bir alarm sinyali olduğunu vurguladı.

Java vatozuna dair veriler oldukça sınırlı olsa da bilinen tek örnek, 1862 yılında Almanya’dan bir zoolog tarafından Endonezya’da bir balık pazarında satın alınmış ve Berlin Doğa Tarihi Müzesi'nde saklanmıştı.

Balık sadece 33 santimetre uzunluğundaydı ve rengi soluk kahverengiye dönmüştü. Bu tür, diğer vatoz türlerinden farklı bir yapıya sahipti ve Java bölgesinde, endemik bir tür olduğu düşünülüyordu.

Yoğun insan baskısına dayanamadı

Charles Darwin Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan Julia Constance, Java vatozunun ilk defa insan faaliyetleri sonucu yok olan deniz balığı olduğunu açıklarken, bu balığın Endonezya’daki aşırı balıkçılık faaliyetleri nedeniyle yok olduğunu belirtti.

Constance ve ekibi, özellikle Endonezya’da balık avcılığına dair geniş çaplı verilere ulaşarak, Java vatozunun bu yoğun insan baskısına dayanamadığını öne sürdü.

Balıkçılığın bu kadar yoğun olduğu bir bölgede Java vatozunun uzun süredir görülmemiş olması, bilim insanlarına göre balığın artık neslinin tükendiğini doğrular nitelikte.

Diğer türler için de uyarı

Java vatozunun yok oluşu, tehlike altındaki diğer türler için de bir uyarı niteliği taşıyor.

Avustralya ve Endonezya​ kıyılarındaki diğer birçok vatoz ve köpek balığı türü de benzer şekilde yok olma tehdidiyle karşı karşıya. Bilim insanları, dünya denizlerinde başka türlerin de fark edilmeden yok olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.