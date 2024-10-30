Meksika ormanlarında büyük Maya şehri tesadüfen keşfedildi

Ortadan kaybolmasından yüzyıllar sonra, Meksika ormanlarının derinliklerinde devasa, antik bir Maya şehri keşfedildi.

Gizli şehir Valeriana olarak adlandırılan tapınak, güneydoğudaki Campeche eyaletinde, bir arkeoloji yüksek lisans öğrencisinin internette gezinirken bölge hakkında bazı ilginç gerçeklerle karşılaşması sonucu tesadüfen keşfedildi.

Gözden kaçan şehrin silüetini fark etti

Yüksek lisans öğrencisi Arkeolog Luke Auld-Thomas internette gezinirken, Meksika​'daki bir çevre izleme kuruluşunun yaptığı lazer araştırmasıyla karşılaştı.

Lazer darbeleri kullanılarak bir nesne veya bir yüzeyin uzaklığını anlamaya yarayan bu araştırmanın bulgularını incelediğinde bölgede orman içinde kaybolmuş bir şehrin siluetini fark eden Thomas, bu verileri ekip arkadaşlarıyla birlikte arkeologların kullandığı yöntemlerle işledi.

Böylece başkalarının gözden kaçırdığı bir şeyi gördü: Devasa bir antik şehir.

Antik çağdaki nüfusu şu anki nüfustan kalabalık

Ekibin Valeriana adını verdiği antik şehrin Latin Amerika'nın en büyük Maya merkezi olduğuna inanılan Calakmul'dan sonra ikinci en kalabalık Maya şehri olduğu tahmin ediliyor.

MS 750'den 850'ye kadar nüfusu zirve noktasına ulaşan şehrin 30 bin ila 50 bin arasında insana ev sahipliği yaptığı; bu sayının bugün bölgede yaşayan insan sayısından daha fazla olduğu belirtiliyor.

Yerel halk bile farkında değildi

Valeriana 'başkentin izlerini' taşıyor ve etkileyici Calakmul bölgesinden yaklaşık 100 kilometre uzakta.

Yerel halkın daha önce bilmediği antik kent, artık çoğunlukla Maya soyundan gelenlerin yaşadığı Xpujil antik bölgesinin yakınındaki ana yola sadece 15 dakikalık yürüme mesafesinde.

Arkeologlar toplamda ormandaki üç farklı alanı araştırdı ve antik kentin sınırları içinde çeşitli boyutlarda 6 bin 764 yapı tespit etti.

"Medeniyetlerin öldüğü yer" tezi değişebilir

Keşfiyle tarihe geçen ABD Tulane Üniversitesi'nden lisansüstü arkeolog Luke Auld-Thomas ile çalışmanın ortak yazarı Profesör Marcello Canuto, bu yeni keşfin Batı'nın Tropikal bölgelerin "medeniyetlerin öldüğü yer" olduğu yönündeki düşünceyi değiştirmeye yardımcı olduğunu söylüyor. Bunun yerine, "Dünyanın bu kısmı zengin ve karmaşık kültürlere ev sahipliği yapıyor" diye açıklıyor.

Valeriana'nın çöküşüne ve terk edilmesine neyin yol açtığı bilinmiyor ancak arkeologlar iklim değişikliğinin önemli bir faktör olduğunu düşünüyor.