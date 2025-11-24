Hafif Sağanak Yağışlı 8.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 24.11.2025 10:04

İngiltere'nin başkenti Londra’ya turist vergisi geliyor

İngiltere’de hükümetin hazırladığı İngiliz Yetki Devri ve Toplumsal Güçlendirme Yasası kapsamında, Londra’da konaklayan turistlerden “turist vergisi” alınmasına yönelik yetkinin yerel yönetimlere verilmesi bekleniyor.

İngiltere'nin başkenti Londra’ya turist vergisi geliyor

Londra Belediye Başkanı Sadik Khan’ın uzun süredir talep ettiği düzenlemenin hayata geçmesi halinde, başkentte uygulanacak turist vergisiyle yıllık yaklaşık 240 milyon sterlin gelir elde edilebileceği öngörülüyor.

Londra’nın 2024 yılında 89 milyon geceleme kaydettiği belirtiliyor.

G7’de tek istisna İngiltere

G7 ülkeleri arasında turist vergisini yerel düzeyde uygulamaya engel koyan tek ülke İngiltere.

İskoçya ve Galler’de ise farklı modellerle konaklama vergisi yürürlüğe girdi. Galler’de 2026’dan itibaren turistlerden gecelik 1,30 sterlin alınacak.

Nasıl işleyecek?

Greater London Authority (GLA) tarafından hazırlanan çalışmada, G7 ülkelerindeki üç uygulama öne çıkıyor: yüzde oranıyla kesilen vergiler, tüm rezervasyonlar için sabit ücret ve konaklama türüne/starlara göre değişen modeller.

New York ve Toronto yüzde üzerinden vergi alırken, New York yılda 493 milyon sterlin topluyor. Tokyo ise sabit ücret alıyor ancak yılda yalnızca 35 milyon sterlin gelir elde edebiliyor.

İngiltere’de Fransa ve İtalya’daki gibi ulusal bir “yıldızlı otel sınıflandırma sistemi” olmadığı için Londra’ya yüzde ya da sabit miktar modeli öneriliyor. GLA’nın 2017’deki tahminine göre günlük 1 sterlinlik vergi 91 milyon sterlin, yüzde 5’lik vergi ise 240 milyon sterlin gelir sağlayabilir.

Ziyaretçi sayısında düşüş beklenmiyor

Çalışmada, benzer şehirlerdeki uygulamalarda ziyaretçi kaybının yaşanmadığı, popüler destinasyonlarda turistlerin vergilere karşı daha az duyarlı olduğuna dikkat çekildi.

Ekonomiye ve altyapıya katkı

Turist vergisinin gelirinin doğrudan yerel yönetimlere bırakılması halinde ekonomik büyüme, altyapı yatırımları ve iş ortamının güçlenmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

Toronto’nun gelecek yılki Dünya Kupası öncesi oranı artırdığı örneği anımsatıldı.

Sektör tepkili

İngiltere Konaklama Endüstrisi Birliği Başkanı Kate Nicholls, düzenlemeye tepki gösterdi. Nicholls, “Bu yalnızca yabancıları değil, Londra’ya iş için, aile ziyareti için ya da konserlere gelen İngilizleri de etkileyecek. Zaten yüzde 20 KDV ödüyoruz.

Bu, verginin üzerine vergi demek. İnsanlar ayaklarıyla oy verir; ziyaretçiler azalırsa Londra ekonomisi de zarar görür.” dedi.

Yerel yönetimler destekliyor

Westminster Belediye Lideri Adam Hug, “Gündüz nüfusu 1 milyonun üzerinde, gece nüfusu 200 bin. Hizmetlerin yükünü yerel vergi mükellefleri çekiyor. Konaklama vergisi bu dengeyi düzeltir.” diye konuştu.

Southwark ve Brent belediyeleri de uygulamanın yanında.

Londra Belediye Başkanı’nın sözcüsü, “Uluslararası şehirlerdeki gibi mütevazı bir turist vergisi ekonomimizi güçlendirir, büyüme sağlar ve Londra’nın küresel konumunu pekiştirir.” ifadesini kullandı.

ETİKETLER
İngiltere Turizm
Sıradaki Haber
Brent petrolün varili 62,15 dolardan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:44
Güven endeksi kasımda arttı
10:43
Emine Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı
10:40
Hackerlar, bankacılık uygulamalarını hedef alan yeni trojanı WhatsApp üzerinden yayıyor
10:36
ABD’de H5N5 kuş gribi nedeniyle ilk insan ölümü
10:32
Yeni Zelanda 2050’ye kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek
10:14
Kapasite kullanım oranı kasımda yüzde 74,4 oldu
İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Doluluk oranı yüzde 20'nin altına düştü
İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Doluluk oranı yüzde 20'nin altına düştü
FOTO FOKUS
Depremde her şeyini kaybetti, öğrencileriyle umudu yeniden buldu
Depremde her şeyini kaybetti, öğrencileriyle umudu yeniden buldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ