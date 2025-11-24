Hafif Sağanak Yağışlı 8.9ºC Ankara
AA 24.11.2025 09:25

Brent petrolün varili 62,15 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 62,15 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 62,15 dolardan işlem görüyor

Cuma günü 62,67 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,93 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.14 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 artarak 62,15 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,15 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, yüzde 3’ün üzerindeki sert haftalık kayıpların ardından, Ukrayna’da olası barış ihtimali ve ABD’nin Rus petrol ihracatına yönelik yaptırımlarının kalkacağı ihtimallerinin piyasalarda değerlendirilmesiyle yatay seyrediyor.

ABD, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan barış planı görüşmelerinin ardından tarafların "güncellenmiş ve revize edilmiş bir barış çerçevesi taslağı" hazırladığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimince hazırlanan 28 maddelik barış planı önerisi Kiev'e sunulmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin savaşa son verebilecek "barış planı" üzerinde çalıştıklarını kaydederek, ülkesinin milli çıkarlarına "asla ihanet etmeyeceğini" söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesiyle ilgili temaslarda İsviçre'de şimdiye kadarki "en verimli görüşmeyi" gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen açıklamaların para politikasına ilişkin belirsizliği artırması, yatırımcı iştahını azaltarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Fed'in aralık toplantısına yönelik faiz indirim beklentileri, Fed yetkililerinden gelen ayrışan mesajların etkisiyle hafta boyunca sert dalgalanmalar gösterirken, bankanın alacağı karara ilişkin belirsizlikler devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 65,48 dolar direnç, 62,02 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.

