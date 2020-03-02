İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yarın gerçekleşecek ziyarette Raab'ın, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geleceği belirtildi.

Açıklamada, Raab'ın, ziyaretinde İngiltere'nin NATO müttefiki Türkiye ile yakın dostluğunu yeniden teyit edeceği ve Suriye rejiminin İdlib'deki "pervasız saldırısıyla" mücadele eden Ankara'yla dayanışma göstereceği vurgulandı.

Raab'ın, Türkiye'nin yerlerinden edilmiş milyonlarca Suriyeliye gösterdiği "muazzam cömertliğe" de dikkat çekeceği kaydedilen açıklamada, İngiltere'nin, Suriye rejimi ve destekçisi Rusya tarafından yürütülen "acımasız ve orantısız saldırı" sonucunda İdlib'de ortaya çıkan insani felaketle mücadele için uluslararası ortaklarıyla çalışmayı sürdüreceğinin altı çizildi.

"İlişkimizi daha da derinleştirmeyi umuyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dışişleri Bakanı Raab, Suriye rejimi ve Rusya'nın Türkiye sınırlarındaki şiddeti arttırmaya devam ettiğine, bu yüzden en zor ve en ciddi sınamalardan biriyle karşı karşıya kalındığına dikkati çekerek, Türkiye'nin bu sorundan en çok etkilenenler arasında yer aldığını vurguladı.

Suriye rejimini kınadıklarını ve rejimin uluslararası hukuku ihlal etmesine ilişkin kaygılarını dile getirmeye devam edeceklerini belirten Raab ayrıca iki ülkenin hem NATO müttefiki hem de G20'de ortak olduklarını hatırlatarak, savunma, güvenlik ve ticari alanlardaki iş birliği üzerine kurulu ilişkiyi daha da derinleştirmeyi umduklarını kaydetti.

İngiltere, Türk askerlerin Suriye'de şehit olmasının ardından BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağıran ülkeler arasında yer almıştı.