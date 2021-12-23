İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, yazılı açıklamasında, Kremlin'in Ukrayna ve NATO'ya karşı "saldırgan ve kışkırtıcı söylemi"ni kınadığını belirtti.

NATO'nun bir savunma ittifakı olduğunu vurgulayan Truss, Ukrayna'nın "Rus provokasyonu ve saldırganlığı" karşısında "övgüye değer" bir itidal sergilemeyi sürdürdüğünü ifade etti.

"Rusya için mevcut durumdan çıkmanın tek yolu diyalogdur"

İngiliz Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Ukrayna sınırında ve yasa dışı olarak ilhak ettiği Kırım'daki askeri yığınağının kabul edilemez olduğunu belirterek "Herhangi bir Rus saldırısı büyük bir stratejik hata olur." dedi.

Ayrıca İngiltere'nin bir işgal durumunda müttefikleriyle beraber Rus çıkarları ve ekonomisini hedef alacak adımlar atacağı uyasında bulunan Truss, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya için mevcut durumdan çıkmanın tek yolu diyalogdur ve Rusya'nın ocak ayında müzakerelere başlamaya hazır olduğu sinyallerini vermesini memnuniyetle karşılıyorum. Rus hükumetinin gerilimi düşürmesi ve ciddi şekilde görüşmeye başlaması gerekiyor."