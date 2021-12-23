Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 20:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden Sincan'dan ithalatı yasaklayan yasayı onayladı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in "zorla çalıştırma yoluyla üretim" yaptığına dair iddialar nedeniyle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde üretilen ürünlerin ABD'ye ithalatını yasaklayan yasayı onayladı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Joe Biden, Senatodaki Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süredir görüşülen ve geçen hafta Kongrenin her iki kanadında da onaylanan yasayı imzaladı.
Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio'nun sunduğu ve Çin'in Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türkleri ve diğer dini azınlıkların zorla çalıştırılması yoluyla ürettiği malların ABD'ye ithalatının yasaklanmasını öngören yasa tasarısı Biden'ın imzasıyla yasalaşmış oldu.
Tasarı, Temsilciler Meclisinde 14 Aralık'ta, Senato'da ise 16 Aralık'ta oy birliğiyle kabul edilmişti.
Etiketler: Joe Biden ABD Beyaz Saray
Son Haberler
- 22:23
- 22:25
- 22:09
- 22:35
- 22:20
Sıradaki Haber
İngiltere'de günlük vakada yeni rekor: 119 bin 789
Yükleniyor lütfen bekleyiniz