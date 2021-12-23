Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 20:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
İngiltere'de günlük vakada yeni rekor: 119 bin 789
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İngiltere'de son 24 saatte 119 bin 789 COVID-19 vakasının tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.
İngiltere Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 147 artarak 147 bin 720'ye çıktı.
Bu sayı, testi pozitif çıktıktan sonra 28 gün içinde hayatını kaybedenleri içerirken, ölüm sertifikalarına göre toplam can kaybı ise 171 bin 801 oldu.
En yüksek vaka
Ülkede son 24 saatte tespit edilen 119 bin 789 vaka, ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.
İngiltere'de dün 106 bin 122 COVID-19 vakası görülmüştü.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede COVID-19 vakaları hızla artarken Noel'den önce yeni kısıtlamalar getirilmeyeceğini açıklamıştı.
Etiketler: İngiltere Koronavirüs
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