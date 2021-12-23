Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 19:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden'ın aşı zorunlulukları ABD Yüksek Mahkemesi'nde görüşülecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD Yüksek Mahkemesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın 100'den fazla çalışanı olan işletmeler ve sağlık çalışanları için getirdiği COVID-19 aşısı zorunluluğuna karşı açılan davaları 7 Ocak'ta görüşecek.
ABD Yüksek Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Joe Biden'ın 100'den fazla çalışanı olan işletmeler ve sağlık çalışanlarına getirdiği aşı zorunluluğuna yönelik açılan davalar, mahkemede 2 ayrı dava olarak değerlendirilecek.
Sözlü oturumları 7 Ocak'ta yapacak mahkemenin kısa süre içinde karara varması bekleniyor.
Beyaz Saray: Zorunlulukları sonuna kadar savunacağız
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise Omicron varyantının etkisiyle ülkede COVID-19 vakalarındaki aşırı artışa dikkati çekerek getirdikleri zorunlulukları sonuna kadar savunacaklarını kaydetti.
Biden'ın aşı zorunluluklarına karşı birçok eyalette dava açılmış, bazı federal mahkemeler aşı zorunluluklarını durdurmuştu.
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