ABD Yüksek Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Joe Biden'ın 100'den fazla çalışanı olan işletmeler ve sağlık çalışanlarına getirdiği aşı zorunluluğuna yönelik açılan davalar, mahkemede 2 ayrı dava olarak değerlendirilecek.

Sözlü oturumları 7 Ocak'ta yapacak mahkemenin kısa süre içinde karara varması bekleniyor.

Beyaz Saray: Zorunlulukları sonuna kadar savunacağız

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise Omicron varyantının etkisiyle ülkede COVID-19 vakalarındaki aşırı artışa dikkati çekerek getirdikleri zorunlulukları sonuna kadar savunacaklarını kaydetti.

Biden'ın aşı zorunluluklarına karşı birçok eyalette dava açılmış, bazı federal mahkemeler aşı zorunluluklarını durdurmuştu.