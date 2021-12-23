ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) yapılan açıklamada, COVID-19'a karşı etkisi ispatlanan ikinci hap olarak Merck firmasının ürettiği Molnupiravir ilacının da Omicron varyantıyla mücadele için onaylandığı duyuruldu.

Açıklamada, acil kullanım izninin yaşlılar, obezlik ve kalp hastalığı gibi rahatsızlıkları olanlar da dahil olmak üzere COVID-19 belirtileri olan tüm yetişkinleri kapsadığı belirtildi.

Onaylanan ikinci ilaç

Pfizer'ın Paxlovid ilacının onaylanmasından bir gün sonra alınan kararla hastaların eczanelerden alarak evde kullanabileceği Molnupiravir, COVID-19'a karşı ağızdan alınan ikinci tedavi yöntemi olarak kayıtlara geçti.

New Jersey merkezli Merck firması 11 Ekim'de COVID-19'a karşı geliştirdiği ilaca acil kullanım onayı verilmesi için FDA'ya başvurmuştu.

İngiltere ilk ülke

İngiltere, Merck’in ürettiği "Molnupiravir" isimli ilacın kullanımına onay veren ilk ülke olmuştu.

Merck, Molnupiravir'in virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 50 düşürdüğünü açıklamıştı.