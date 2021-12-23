Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 18:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kongo'da kargo uçağı düştü: 5 kişi öldü
[Fotoğraf: Getty]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusu Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma’da kargo uçağının düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ulusal basındaki haberlere göre, Shabunda havalimanından kalkan kargo uçağı kısa süre sonra Kalehe köyü yakınlarına düştü.
Uçağın 5 mürettebatından kurtulan olmadı.
Kazanın kötü hava koşulları nedeniyle yaşandığı tahmin edildi.
Bölgedeki kötü hava koşulları nedeniyle 2 gündür havayolu şirketlerinin bölgede uçuş yapmadığı belirtildi.
Etiketler: Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Sıradaki Haber
ABD'de can kaybı 812 binin üzerinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz