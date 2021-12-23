Nijerya'da ulusal basında yer alan haberlere göre, Devlet Başkanı Muhammed Buhari’nin, Borno eyaletinin başkenti Maiduguri’ye inşa edilen yeni yolların açılışı için bugün yapacağı ziyaret öncesinde patlamalar meydana geldi.

Patlamalarda en az 5 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Törer örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.