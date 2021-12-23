Japonya'nın beş ulusal gazetesinden biri olan Nikkei Asia, kapsamlı bir Türkiye analizi yayımladı. Analiz, "Türkiye yeniden büyük ülke olma yolunda" başlığıyla okuyucuları ile buluştu.

Analizde, NATO üyesi Türkiye'nin sabırla Avrupa Birliği'ne katılmayı beklerken, artık bölgesinde etkili bir aktöre dönüştüğü vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidara gelişiyle yaşanan değişime dikkat çeken analizde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidara geldiğinden bu yana, Türk siyasetinde onlarca yıllık Batı yanlısı politikanın kalıbını kırdı" ifadeleri yer aldı.

“Türkiye oyun kurucu olmak istiyor”

Türkiye'nin Suriye, Libya ve Azerbaycan'da attığı adımlar ile bölge ülkeleriyle ilişkileri de analizde ele alındı.

Türkiye'nin bölgedeki etkin rolü, "Kesin olan tek bir şey var: Türkiye oyun kurucu olmak istiyor" ifadeleriyle dile getirildi.

Türk SİHA’larına övgü

Nikkei Asia'nın analizinde, Türk SİHA'larına da geniş yer ayrıldı. Bayraktar TB2 SİHA'nın, Türkiye'nin yeni keşfedilen sert gücünün bir simgesi olduğu vurgulandı.

Rakiplerine göre daha uygun fiyatlı ancak çok daha etkili olan Türk SİHA'larının Azerbaycan, Libya ve Suriye'deki askeri çatışmaların sonucunu şekillendirdiğine yer verildi.