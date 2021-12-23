ABD'nin Texas eyaletinde bulunan ExxonMobil'e ait petrol rafinerisinde büyük bir yangın çıktı.

Houston'ın yaklaşık 40 kilometre doğusundaki Baytown'daki rafinerideki yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ilk raporlar tesiste bir tür patlama olduğunu gösteriyor.

4 kişi yaralanırken, akaryakıt üretimi yapılan birimde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

2019'daki yangında 37 yaralı

Günlük 584 bin varil ham petrol işleme kapasitesine sahip rafineride yaklaşık 7 bin kişi çalışıyor.

Rafineride 2019 yılında çıkan yangında 37 kişi yaralanmıştı.

Halka "sığınaklara gidin" çağrısı yapılmıştı.