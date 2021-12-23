Malta Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük verilere göre, ülkede son 24 saatte 733 kişiye daha koronavirüs tanısı konuldu. Böylece ülkede salgının resmen başladığı Mart 2020'den bu yana günlük vaka sayısında en yüksek seviyeye ulaşıldı. Ülkede dün de 582 yeni vaka tespit edilmişti.

Yaklaşık 500 bin nüfuslu ülkede aktif vaka sayısının 3 bin 632 olduğu açıklandı.

Dünden bugüne hiç ölümün kaydedilmediği Malta'da salgının başından beri geçen sürede 473 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Malta'da devam eden aşılama kampanyasında bugüne kadar 1 milyon 23 bin 476 doz aşı uygulanırken bunların 181 bin 278'ini hatırlatıcı doz oluşturdu.

Yeni tedbirler açıklandı

Sağlık Bakanı Chris Fearne, düzenlediği basın toplantısında ülkede salgının gidişatına dair bilgi vererek yeni tedbirleri açıkladı.

Ülkede Omicron taşıyan 2 vaka olduğunu duyuran Fearne, günlük vaka sayısında son günlerde kaydedilen rekor düzeydeki artışlar sebebiyle hükümetin Noel ve yılbaşı tatil dönemi için bazı kararlar aldığını söyledi.

Buna göre Malta'da tüm iş yerleri ve mekanlar 27 Aralık Pazartesi'den itibaren gece 01.00'de kapanacak, spor etkinlikleri seyircisiz düzenlenecek, okullar Noel tatilinden sonra yeniden açılacak, 17 Ocak’tan itibaren ise sadece aşısı olanlar, bar, restoran, spor salonu, yüzme havuzu ve sinemaya gidebilecek. Ayrıca ülkede düğün ve cenazeler hariç tüm etkinliklerin 27 Aralık'tan itibaren oturmalı düzende yapılması kararlaştırıldı.

Bakan Fearne, bunlara ek olarak aşı kampanyasını teşvik etmek maksadıyla bu aydan itibaren 18 yaş üstü kişilerin hatırlatıcı doz için kayıt yaptırmasına da imkan verileceğini söyledi.



