İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, açıklamada, "Son 14 gün içinde Güney Afrika, Lesotho, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibia ve Esvatini'de bulunanların İtalya'ya girişini yasaklayan kararname imzaladım. Bilim insanlarımız yeni varyant B.1.1.529 üzerinde çalışıyor. Bu sırada biz, en tedbirli yolu izliyoruz" dedi.

Malta Sağlık Bakanı Chris Fearne, COVID-19'un yeni B.1.1.529 varyantının görüldüğü yerlerden Malta’ya ve Malta’dan bu ülkelere seyahatlerin cumartesi gece yarısından itibaren durdurulacağını Twitter hesabından duyurdu.

Fearne, geçici seyahat yasağı getirilen ülkelerin Güney Afrika, Namibia, Lesotho, Botsvana, Esvatini ve Zimbabve olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği'nden gelen acil uyarı sonrasında seyahat yasağı getiren ülkeler arasına İspanya'da katıldı.

İspanya'da yeni COVID-19'un varyantı nedeniyle Güney Afrika ve Botsvana'ya uçuşları askıya alacağını duyurdu.