Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, COVID-19'un B.1.1.529 varyantıyla ilgili acil uyarı yayınladı.

Von der Leyen, uyarısında varyantın birkaç ay içinde tüm dünyaya yayılabileceğini söyledi.

Virüsün görüldüğü bölgelerden gelenlerin katı karantina kurallarına uyması gerektiğini belirten von der Leyen, bilim insanları ve aşı üreticileri ile konuştuğunu, onların da ilgili varyantın uluslararası yayılmasını önlemek için tedbirleri desteklediklerini söyledi.

''En kısa sürede aşı olun''

Von der Leyen, "Henüz olmadıysanız lütfen en kısa sürede aşı olun. Daha fazla aşı ve takviye dozu olma zamanı" dedi.

Von der Leyen, önceden yaptığı açıklamada Afrika'nın güneyinden AB'ye uçuşların durdurulmasını önermişti.