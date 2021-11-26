İsrail, Güney Afrika'da ortaya çıkan B.1.1.529 varyantı nedeniyle Güney Afrika, Namibya, Lesoto, Botsvana, Esvatini ve Zimbabve ülkeleri "kırmızı listeye" alındı ve yabancıların bu ülkeden İsrail'e seyahati durduruldu.

Altı ülkeden dönen İsrail vatandaşlarının, en az bir hafta devletin tahsis ettiği bir yerleşkede karantinada kalacak.Testlerinin negatif çıkması halinde karantinadan çıkabilecekler.

Bir hafta sonunda koronavirüs testi yaptırmak istemeyenlere iki hafta karantina zorunluluğu getirildi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ülkede Malavi'den dönen bir İsrail vatandaşında yeni varyanta rastlandığını paylaştı. Olağanüstü bir durumun eşiğinde olunduğunu aktaran Bennett, herkesten hazırlıklı olmasını istedi.

Almanya ve İtalya da giriş yasağı getirdi

Almanya ve İtalya hükümeti Güney Afrika, Lesotho, Botsvana, Zimbabve, Mozambik ve Namibya'da bulunanların ülkeye girişlerini yasakladı.

İngiltere de uçuşları durdurdu

İngiltere de Güney Afrika ve Botsvana'da görülen, koronavirüsün yeni varyantı nedeniyle 6 Afrika ülkesini, seyahat listesinde "kırmızı listeye" aldı.