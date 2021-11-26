Javid, COVID-19 salgınına ilişkin parlamentoda yaptığı konuşmada, yeni varyant nedeniyle dün seyahat kısıtlaması getirilen 6 Afrika ülkesinden Güney Afrika ve Botsvana'da varyantın tespit edildiğini, diğer 4 ülkenin ise tedbir amacıyla kırmızı listeye eklendiğini belirtti.

Yeni varyantın büyük olasılıkla diğer ülkelere de yayıldığını söyleyen Javid, son 48 saat içinde ise uluslararası olarak az sayıda yeni varyant vakasının tespit edildiğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Javid, "Parlamentoya, şu anda İngiltere'de bu varyantın tespit edildiği herhangi bir vaka olmadığı konusunda güvence vermek istiyorum. Ancak bu varyant uluslararası büyük bir endişe kaynağı" ifadelerini kullandı.

Yeni varyantın Delta'dan "daha bulaşıcı" olabileceği değerlendirmesinde bulunan Javid, COVID-19 aşılarının ve ilaçlarının da "daha az etkili" olabileceğini bildirdi.

Yeni varyantın halk sağlığı için "önemli risk oluşturabileceğinden" endişe duyduklarını söyleyen Javid, İngiltere'nin yeni varyantın "potansiyel tehdidini" belirleyen ve uluslararası ortakları uyaran ilk ülke olduğunun altını çizdi.

Bakan Javid, COVID-19 salgınından alınan derslerden birinin, mümkün olan en kısa sürede hızlıca harekete geçmek olduğuna dikkati çekerek, yeni varyantın herkese salgının bitmekten çok uzak olduğunu hatırlattığını dile getirdi.

İngiltere yeni COVID-19 varyantı nedeniyle 6 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması getirdi

Sağlık Bakanı Sajid Javid, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansının (UKHSA) yeni bir varyantı araştırdığını belirterek, daha fazla veri gerektiğini ancak şimdi önlem almaya başladıklarını belirtmişti.

Javid, bu önlemler kapsamında, 6 Afrika ülkesi Güney Afrika, Namibya, Lesoto, Botsvana, Esvatini ve Zimbabve'nin kırmızı listeye ekleneceğini ve uçuşların geçici olarak askıya alınacağını belirterek, İngiltere yolcularının da karantinaya alınması gerektiğini ifade etmişti.

UKHSA da yeni varyanta ilişkin yaptığı açıklamada, "şimdiye kadar gördüğümüzün en kötüsü" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Yeni varyant

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da, COVID-19'un çok sayıda mutasyona uğramış, "B.1.1.529" olarak isimlendirilen yeni bir varyantına rastlandı.

Güney Afrika'dan Hong Kong'a seyahat eden 1 kişide görülen ve "süper varyant" olarak nitelendirilen türün 32 mutasyona sahip olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlara göre, mevcut aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor. Nadir görünmesi nedeniyle varyantın çok bulaşıcı olmadığı tahmin ediliyor.