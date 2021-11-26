Sığınmacı ve mültecilere karşı kötü muamelesi tepki çeken Yunan Hükümeti'ni bu kez ülkedeki Sivil Toplum Kuruluşları uyardı.

27 STK ortak bir bildiri yayınlayarak Yunanistan ana karasındaki mülteci kamplarında yaşayanların yüzde 60'ının yaklaşık iki aydır yeterli gıdaya ulaşamadığını bildirdi

Bildiride kamplarda yaşayan her 4 kişiden birinin kadın, her 5 kişiden ikisinin çocuk olduğuna dikkat çekildi, 34 bin sığınmacıya temel ihtiyaçlar için verilen nakit yardımının iki aydır kesildiği vurgulandı.

Mülteci ve sığınmacılara yardım amacıyla kurulan Project of Elea'nın temsilcisi Emily Wilson Eleona Kampı'ndan insanların kendilerine geldiğini, çocuklarının gece açlıktan ağladığını anlattığını bildirdi.

Yetkili, "Annelerin süt alacak parası yok, bu nedenle süt yerine suya bisküvi batırıp çocuklarına yediriyorlar." dedi.

Uluslararası yardım örgütü Save The Children'ın Avrupa Direktörü Anita Bay de "Yunanistan hükümeti yaptıkları veya yapmadıklarıyla bir açlık krizine yol açıyor" diye konuştu.

Bunun yasa dışı ve AB'de kesinlikle kabul edilemez bir durum olduğunu vurguladı.