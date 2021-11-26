Belçika'da polis 2000'den bu yana maaşlarına zam yapılmadığı ve 2030 itibarıyla görevlerinin "ağır iş" kategorisinden çıkarılarak, yaptığı işe bakılmaksızın tüm polislerin emeklilik yaşının 67'ye yükseltilmesini 1 haftadır protesto ediyor.

Sabah saatlerinde Merkez Tren İstasyonu'nun önünde toplanan polisler, trafiği önemli ölçüde aksattı.

Brüksel Havaalanı'na giden yollarda da trafik tıkandı. Çok sayıda uçuş iptal edildi ya da rötarlı yapıldı.

Brüksel Havalimanı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda da eylemin neden olduğu aksaklıklar anlatıldı.

Yolculardan daha erken saatlerde alanlara gelmesi istendi.