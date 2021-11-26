Kiev'de basın toplantısı düzenleyen Ukrayna Devlet Başkanı, bazı yabancı istihbarat birimlerinden kendilerine "darbe yapılacak" bilgisi ulaştığını söyledi.

1 Aralık olarak tarih de verildiğini belirten Zelenskiy, olağanüstü hal ilan etme gibi bir planlarının olmadığını ifade etti.

Bu tür kararların ülke ekonomilerini olumsuz etkilediğinin ve yatırımcıları ülkeden kaçırdığının altını çizdi.

Zelenskiy, durumun kontrol altında olduğunu söyledi.