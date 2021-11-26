Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 15:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Zelenskiy: Askeri darbe istihbaratı aldık
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 1 Aralık'ta kendisine yönelik askeri darbe planlandığına dair istihbarat bilgisi aldıklarını açıkladı.
Kiev'de basın toplantısı düzenleyen Ukrayna Devlet Başkanı, bazı yabancı istihbarat birimlerinden kendilerine "darbe yapılacak" bilgisi ulaştığını söyledi.
1 Aralık olarak tarih de verildiğini belirten Zelenskiy, olağanüstü hal ilan etme gibi bir planlarının olmadığını ifade etti.
Bu tür kararların ülke ekonomilerini olumsuz etkilediğinin ve yatırımcıları ülkeden kaçırdığının altını çizdi.
Zelenskiy, durumun kontrol altında olduğunu söyledi.
Etiketler: Ukrayna Rusya Darbe Darbe Girişimi
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