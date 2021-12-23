Polisten yapılan açıklamada, 3 soyguncunun Brackendowns polis karakolunda geçici olarak depolanan 9 bin litre benzini çalma girişiminde bulunduğu belirtildi.

Soyguncuların karakola kendilerini akaryakıt firması çalışanı olarak tanıtarak girdikleri ifade edilen açıklamada, benzinin bir kısmını çaldıktan sonra durumun fark edildiği ve soyguncuların gözaltına alındığı kaydedildi.