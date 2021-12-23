İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre son 24 saatte 1400 kişinin testi pozitif çıktı.

Bunun ekim ayından bu yana en yüksek vaka sayısı olduğuna işaret edilen açıklamada, aralık başında 1,02 olan salgının yayılma hızının 1,34'e yükseldiği kaydedildi.

Son verilerle ülkedeki aktif vaka sayısı 9 bin 591'e çıkarken, ağır hasta sayısı da 124 olarak açıklandı.

Omicron vakası 341'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı daha önce COVID-19’un Omicron varyantı teşhisi konulan hasta sayısının 341’e yükseldiğini duyururken, bugünkü açıklamada bu varyanta ilişkin herhangi bir güncellemeye yer verilmedi.

Daha farklı yaş gruplarına üçüncü doz COVID-19 aşısı yapılmasına karar veren İsrail yönetimi, dün de 60 yaş üstü vatandaşlar ile risk grubundaki sağlık çalışanlarına dördüncü dozun uygulanmasını kararlaştırdı.

Ülkede şu ana kadar 6 milyon 481 bin kişiye birinci, 5 milyon 857 bin kişiye ikinci, 4 milyon 176 bin kişiye de üçüncü dozu yapıldı.