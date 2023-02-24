Rusya-Ukrayna savaşının birinci yıl dönümünde İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, uluslararası koordineli yaptırımların ve ticari önlemlerin, uçak parçalarını, radyo ekipmanlarını ve elektronik parçaları hedef alacağı bildirildi.

Rus enerji şirketi Rosatom'un üst düzey yöneticileri, iki savunma şirketi ve dört Rus bankası dahil 92 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanacağı belirtilen açıklamada, ayrıca üçüncü ülkelerde işlenen demir ve çelik ürünleri dahil 140 malın ithalatının yasaklanacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, "Ukraynalılar olayların gidişatını bütünüyle tersine çeviriyor ama bunu tek başlarına yapamazlar. Bu nedenle, Ukrayna'nın kazanmasına yardımcı olmak için daha fazlasını yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Clevery, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kilit endüstrilerini yöneten seçkinlere yaptırım uyguladıklarını belirterek, "Rusya'nın savaş alanında kullandığı tespit edilen her ürünün Rusya'ya ihracatını yasaklamayı taahhüt ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.