İngiltere'de ülke tarihin en büyük dinozor ayak izi alanı keşfedildi

Yaklaşık 166 milyon yıl öncesine ait olan ve kireçtaşı zemine kazınmış 200 devasa ayak izi, farklı türlerde dinozorların hareketlerini gözler önüne seriyor.

Ayak izlerinin, uzun boyunlu otçul dinozor Cetiosaurus ile etobur Megalosaurus’a ait olduğu düşünülüyor.

[BBC]

Bilim insanlarından “eşsiz keşif” yorumu

Birmingham Üniversitesi’nden Mikropaleontolog Prof. Dr. Kirsty Edgar, keşif hakkında şunları söyledi:

“Bu, ölçeği ve izlerin büyüklüğü açısından şimdiye kadar gördüğüm en etkileyici ayak izi alanlarından biri. Bu devasa canlıların kendi dünyalarında nasıl hareket ettiğini hayal edebiliyorsunuz.”

Ekip, en uzun ayak izi yollarının 150 metreye kadar uzandığını ve kazılmamış alanlarda bu uzunluğun daha da artabileceğini belirtti.

İzler nasıl ortaya çıkarıldı?

Dewars Farm Taş Ocağı’nda çalışan Gary Johnson, bir ekskavatörle çalışırken ayak izlerini fark etti.

Johnson, “İlk başta zemindeki bir anormallik sandım. Ancak birkaç metre ileride benzer bir iz daha gördüm. Sonrasında düzenli aralıklarla aynı izlerle karşılaşınca bunun dinozor ayak izi olabileceğini düşündüm. İlk gören kişi olduğumu bilmek çok tuhaf ve heyecan vericiydi” dedi.

[Mark Witton]

Farklı dinozor türlerinden izler

Bu yaz, aralarında bilim insanları, öğrenciler ve gönüllülerin bulunduğu 100’den fazla kişi, kazı çalışmalarına katıldı. Çalışmalarda beş farklı ayak izi yolu bulundu:

Dört yol, dört ayaklı otçul dinozorların izlerini içeriyor. Bu dinozorların ayak izleri, filinkine benzer ancak çok daha büyük. Bu türlerin uzunluklarının 18 metreye kadar çıktığı tahmin ediliyor.

Diğer yol ise, üç parmaklı net izlerle tanınan ve iki ayak üzerinde yürüyen Megalosaurus’a ait. Oxford Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi’nden Paleontolog Dr. Emma Nicholls, bu izlerin bir karikatürü andırdığını belirterek, “Tam bir klasik dinozor ayak izi,” yorumunu yaptı.

Tropik Bir Lagün İzleri Korumuş Olabilir

Dinozorların, sıcak ve sığ bir lagünün çamurunda yürürken bu izleri bıraktığı düşünülüyor. Birmingham Üniversitesi’nden Prof. Dr. Richard Butler, bu izlerin korunmasına neden olan olası bir fırtına olayını işaret ederek, “Ayak izlerinin üzeri hızlıca tortularla kaplanmış olabilir ve bu sayede zamanla fosilleşmiştir,” dedi.

Kazı sırasında izlerin detaylı çalışmaları yapıldı; alçı kalıpları alındı, 20 binden fazla fotoğraf çekildi ve 3D modeller oluşturuldu. Prof. Dr. Butler, “Ayak izleri, dinozorların hareketleri ve yaşadıkları çevre hakkında benzersiz bilgiler sunuyor,” diyerek bu tür keşiflerin önemine dikkat çekti.