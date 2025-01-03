Açık -0.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.01.2025 06:28

Venezuela, muhalif Lider Gonzalez'in yakalanması için 100 bin dolar ödül açıkladı

Venezuela, muhalif lider Edmundo Gonzalez'in yakalanmasına ilişkin bilgi sağlayacak olanlara 100 bin dolar verileceğini duyurdu.

Venezuela, muhalif Lider Gonzalez'in yakalanması için 100 bin dolar ödül açıkladı

Ulusal basında çıkan habere göre, Venezuela, şu anda İspanya'nın başkenti Madrid'de yaşayan Gonzalez'in yakalanması için ödül verileceğini açıkladı.

Venezuela Bilimsel, Cezai ve Kriminalistik Araştırmalar Birliği (CICPC), İspanya'ya sığınan Gonzalez'in gözaltına alınmasına yardımcı olacak kişilere 100 bin dolar verileceğini taahhüt etti.

CICPC, "Gonzalez, cumhuriyete karşı şiddet eylemlerine destek verme, görev gaspı, evrakta sahtecilik, kara para aklama, devlet kurumlarını hiçe sayma, yasalara itaatsizlik ve suç örgütü kurma suçlamasıyla aranıyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Gonzalez'in Arjantin'e geçeceği ve burada Devlet Başkanı Javier Milei tarafından kabul edileceği yönünde bilgiler paylaşıldı.

Muhalif siyasetçi Gonzalez, "Arjantin'e sığınacağı" yönündeki iddialara henüz resmi bir yanıt vermedi.

Gonzalez, daha önce medyaya yaptığı birkaç açıklamada, 10 Ocak 2025'de Venezuela'ya gelerek devlet başkanı olarak yemin etmek istediğini duyurmuştu.

Venezuela İçişleri ve Adalet Bakanı Diosdado Cabello, 29 Kasım 2024'teki açıklamasında, Gonzalez'in Venezuela'ya ayak bastığı andan itibaren gözaltına alınacağını belirtmiş, "Edmundo Gonzalez'in yemin etmek üzere Venezuela'ya gelmesine tek bir ihtimal bile yok." ifadesini kullanmıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 28 Temmuz seçimini kazandığını vurgulayan Cabello, 10 Ocak 2025'te Maduro'nun Ulusal Meclis (AN) önünde yemin edeceğini söylemişti.

Maduro üçüncü kez kazanmıştı

Ulusal Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

Gonzalez, hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından eşiyle 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Caracas'tan Madrid'e gitmişti.

ETİKETLER
Venezuela İspanya
Sıradaki Haber
Meksika'dan yola çıkan 1500 kişilik yeni göçmen konvoyu ABD'ye doğru yola çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:42
California'da küçük uçak binaya çarptı: 2 ölü, 18 yaralı
06:27
Meksika'dan yola çıkan 1500 kişilik yeni göçmen konvoyu ABD'ye doğru yola çıktı
06:26
Sarhoş polis memuru, gözaltındaki 13 kişiyi serbest bıraktı
06:21
Arjantin, Venezuela'yı Uluslararası Ceza Mahkemesine şikayet etti
05:40
Katar Havayolları, Şam Uluslararası Havalimanı'na uçuşlarını yeniden başlatacak
06:27
‘Yetkisiz çakar’ kullanımına 276 bin 344 lira ceza
Regaip Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi
Regaip Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi
FOTO FOKUS
Bursa'da oyuncak silahla soygun girişimi kamerada
Bursa'da oyuncak silahla soygun girişimi kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ