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Dünya
AA 03.01.2025 06:22

Sarhoş polis memuru, gözaltındaki 13 kişiyi serbest bıraktı

Güney Afrika ülkesi Zambiya'da sarhoş bir polis memuru, karakolda gözaltında tutulan 13 şüpheliyi, yılbaşı kutlamaları için serbest bıraktı.

Sarhoş polis memuru, gözaltındaki 13 kişiyi serbest bıraktı

Zambiya polisinden yapılan açıklamada, başkent Lusaka'daki bir polis karakolunda görevli olan Titus Phiri isimli polis memurunun, sarhoş haldeyken, gözaltında tutulan 13 şüpheliyi yılbaşı kutlamalarına katılmaları için serbest bıraktığı belirtildi.

Açıklamada, Phiri'nin bu eylemi karakolda görevli bir diğer polis memurundan nezarethane hücrelerinin anahtarlarını zorla alarak gerçekleştirdiği kaydedildi.

Phiri'nin olayın ardından gözaltına alındığının belirtildiği açıklamada, polis memurunun serbest bıraktığı 13 kişinin yakalanması için operasyonların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, bu kişilerin darp, hırsızlık ve gasp gibi suçlardan gözaltında tutulduğu bilgisi paylaşıldı.

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