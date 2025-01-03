Katil İsrail, Gazze saldırılarını sürdürüyor: 13 ölü

Sağlık yetkilileri, İsrail'in Gazze Şeridinin orta kesimine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden 13 kişinin cenazesinin yanı sıra çok sayıda yaralının Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildiğini belirtti.

Yetkililer, saldırılarda ölen ve yaralananların arasında çocuk ve kadınların da bulunduğunu bildirdi.

Görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının Nusayrat ve Megazi mülteci kamplarındaki iki eve düzenlediği hava saldırılarının yıkıma ve ağır hasara yol açtığını söyledi.

Görgü tanıkları, sivil savunma ve sağlık ekiplerinin enkaz altında kayıp kişileri arama çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.