Açık -0.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.01.2025 04:46

Katil İsrail, Gazze saldırılarını sürdürüyor: 13 ölü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na ve Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Katil İsrail, Gazze saldırılarını sürdürüyor: 13 ölü
[AA (Arşiv)]

Sağlık yetkilileri, İsrail'in Gazze Şeridinin orta kesimine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden 13 kişinin cenazesinin yanı sıra çok sayıda yaralının Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildiğini belirtti.

Yetkililer, saldırılarda ölen ve yaralananların arasında çocuk ve kadınların da bulunduğunu bildirdi.

Görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının Nusayrat ve Megazi mülteci kamplarındaki iki eve düzenlediği hava saldırılarının yıkıma ve ağır hasara yol açtığını söyledi.

Görgü tanıkları, sivil savunma ve sağlık ekiplerinin enkaz altında kayıp kişileri arama çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

ETİKETLER
İsrail Gazze
Sıradaki Haber
İsrail'den Halep'in güneydoğusundaki Sefire bölgesine hava saldırısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:10
Apple, "Siri" davasında 95 milyon dolar ödeyecek
02:27
Barajda alabora olan balıkçı teknesinden 2 kişi kurtarıldı
01:49
İsrail'den Halep'in güneydoğusundaki Sefire bölgesine hava saldırısı
01:26
BMMYK: 115 binden fazla Suriyeli ülkesine döndü
01:08
Sinop’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
00:16
Adana'da seyir halindeki tır alev alev yandı
Regaip Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi
Regaip Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi
FOTO FOKUS
Bursa'da oyuncak silahla soygun girişimi kamerada
Bursa'da oyuncak silahla soygun girişimi kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ