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Dünya
AA 02.01.2025 21:56

FBI: New Orleans saldırısı ile Trump otelinin önündeki patlamanın "kesin bir bağlantısı yok"

ABD'de New Orleans'daki araçlı saldırı ile ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Las Vegas'taki otelinin önünde Tesla aracının patlaması arasında "kesin bir bağlantı olmadığı" bildirildi.

FBI: New Orleans saldırısı ile Trump otelinin önündeki patlamanın "kesin bir bağlantısı yok"
[Fotograf: AA]

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Terörle Mücadele Bölümünden Yardımcı Asistan Christopher Raia, konuya ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Raia, New Orleans şehrindeki araçlı saldırı ile Las Vegas'taki "Trump International" otelinin dışında Tesla Cybertruck aracının patlaması arasında "kesin bir bağlantı olmadığını" bildirdi.

Yetkililerin "bu olasılığı dışlamadıklarını da" vurgulayan Raia, soruşturmanın henüz başlarında olunduğunu ve olayın detaylarına yönelik hiçbir ihtimalin göz ardı edilmediğini de söyledi.

"Hiçbir suç ortağı olmadığından eminiz"

New Orleans'ta araçla saldırı düzenleyen, ABD'nin Teksas eyaletinden 42 yaşındaki Shamsud Din Jabbar'ın olası suç ortağı olduğu iddialarına yönelik Raia, "Bu noktada hiçbir suç ortağı olmadığından eminiz. Shamsud Din Jabbar dışında başka birinin bu saldırıya karıştığını düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

Raia, "Arama kayıtları, röportajlar, sistemlerimizdeki herhangi bir şey aracılığıyla bu saldırıda herhangi biri tarafından yardım edildiğine dair hiçbir gösterge yok." dedi.

ABD, yeni yıla saldırılarla girdi

New Orleans'ın Bourbon Caddesi'nde yeni yılın ilk saatlerinde aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş ve 35 kişi yaralanmıştı.

Amerikalı yetkililer, polisle girdiği silahlı çatışmada öldürülen saldırganın Texas eyaletinden 42 yaşındaki "Shamsud Din Jabbar" adlı ABD vatandaşı ve eski asker olduğunu açıklamıştı.

Yeni yılın ilk günü Las Vegas'taki Trump otelinin önünde de Tesla marka bir araç patlayarak yanmış, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Tesla'nın sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk, sosyal medya hesabından, New Orleans'taki saldırıda kullanılan araç ile Trump'ın otelinin önünde alev alan Tesla'nın aynı yerden kiralandığına işaret ederek, olaylar arasında bağlantı olabileceğini iddia etmişti.

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