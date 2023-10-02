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Dünya
TRT Haber, Reuters, İHA 02.10.2023 23:32

İngiltere'de patlama meydana geldi

İngiltere Oxford’da bir atık tesisinin gaz depolarına yıldırım düştü. Tesiste patlama sonucu çıkan yangına müdahale ediliyor.

İngiltere’nin Oxfordshire kenti yakınlarındaki Severn Trent Green Power adlı biyogaz tesisine düşen yıldırım sonucu patlama meydana geldi.

Patlama geceyi gündüze çevirirken, bölge sakinleri paniğe kapıldı.

Severn Trent Green Power tarafından yapılan açıklamada, bölgede güvenliğini sağlamak için acil durum hizmetleriyle birlikte çalışıldığı ve ilerleyen saatlerde olayla ilgili daha fazla bilginini kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Patlamanın ardından tesiste yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

İngiliz polisi, patlamada ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığını açıklandı.

Bölge sakinleri Witney, Burford, Chipping Norton ve Milton-under-Wychwood'da elektrik kesintileri olduğunu bildirdi.

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