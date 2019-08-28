İngiltere’de Başbakan Boris Johnson, 31 Ekim tarihine kadar AB’den çıkışın (Brexit) gerçekleşeceğini ifade etmişti.

Ancak asıl tartışma konusu, Brexit’in belirli bir anlaşmaya bağlı olarak mı yoksa anlaşmasız mı yapılacağıydı.

İngiltere’de muhalefet partilerinden 160 meclis üyesi, bir deklarasyon yayımlayarak, Boris Johnson’ın parlamentoyu es geçerek bir Brexit planı uygulamasına karşı “ne gerekiyorsa yapılacağını” açıkladı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn, “Başbakan parlamentoya saygı duymalı ve parlamentonun sorgulayıcı rolünü anlamalı” ifadesini kullandı.

Brexit süreci

Boris Johnson'ın parlamenterlerin Brexit'i engellemeye dönük girişimlerinin önüne geçmek için parlamentoyu tatil etmesi ve ülkeyi 31 Ekim'de AB'den ayırması senaryosu gündemde bulunuyor.

Böyle bir durumda, Johnson'ın kararının mahkemeye taşınabileceği belirtiliyor.

Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması, parlamentoda 3 kez reddedilmişti.

İngiliz parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükumet, AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Kaynak: AP, AA