ABD'nin Harvard Üniversitesi'ni kazanan Filistinli öğrenci İsmail Acevi, Boston Havalimanı'ında 5 saatten fazla sorgulandıktan sonra sosyal medya sitesi Facebook'ta arkadaşlarının paylaşımlarında ABD'yi eleştirmesi nedeniyle ülkeye alınmadı.

Lübnan'da yaşayan Filistinli öğrenci İsmail Acevi, The Harvard Crimson gazetesine yaptığı açıklamada, Boston Havalimanı'na indikten sonra polis tarafından cep telefonu ve bilgisayarının kontrol edildiğini ve görevli polisin kendisine Facebook'ta arkadaşlarının ABD'yi eleştiren paylaşımları nedeniyle bağırdığını söyledi.

Kendisinin herhangi bir paylaşımı yok

17 yaşındaki İsmail Acevi, kendisinin Facebook'ta herhangi bir siyasi paylaşımı olmadığını ancak ABD yönetiminin vizesinin iptal ettiğini kaydetti.

ABD sınır polisi ise İsmail Acevi'nin ülkeye girişine izin verilmediğini ve vizesinin iptal edilme nedeninin kişisel sırlar kapsamında olduğu için açıklanmayacağını aktardı.

Federal polis sözcüsü Michael McCarthy de "Bu şahıs yapılan incelemelerde elde edilen bilgilere dayanarak ABD topraklarında kabul edilmez biri" ifadelerini kullandı.

Konu hakkında bir yorum da ABD Dışişleri Bakanlığından geldi. Bakanlık, "ABD yasaları, ABD'de ifadeler ve görüşler yasal ise, siyasi beyanlar veya görüşler temelinde vizenin reddedilmesine izin vermediği" açıklamasını yaptı.

Kaynak: AFP