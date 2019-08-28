Dün 5-Yıldız Hareketi'nin PD ile yeni koalisyon kurma görüşmelerini askıya almasının ardından, 5-Yıldız Hareketi ve PD arasındaki inişli çıkışlı müzakereler, her iki tarafın iyimser açıklamalarıyla tekrar yoluna girdi.

Bu ilerleme, Conte'nin başbakanlık görevine geri dönmesini umduğunu belirten ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra finansal piyasaları memnun etti.

Conte'nin rolü, çöken koalisyonun bir üyesi olan 5-Yıldız Hareketi ile Conte'nin yeniden atanmasına direnen PD arasındaki müzakerelerde uzlaşmayı engelleyen çekişmeli bir konu.

Trump Twitter'da yaptığı açıklamada, "İtalya Cumhuriyeti'nin büyük saygı duyulan Başbakanı Giuseppe Conte için durum iyi görünmeye başlıyor. Başbakan olarak kalması umulan çok yetenekli bir adam" dedi.

Piyasalar olumlu cevap verdi ama tehlike sürüyor

İtalya'nın 10 yıllık tahvil getirisi üç yılın en düşük seviyesine geriledi ve Almanya tahvilleri ile arasındaki getiri farkı Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyedeki 182 baz puanın altına geriledi.

Ancak gerginlikler sürüyor ve beklenmedik durumlar olabilir.

PD'den bir kaynak, müzakerelerin başbakan yardımcılığını kimin yürüteceği hakkındaki anlaşmazlık nedeniyle görüşmelerin başarısız olma ihtimali bulunduğunu belirtti. Kaynak PD'nin sert şekilde karşı çıkmasına rağmen 5-Yıldız Hareketi lideri Luigi Di Maio'nun yeni koalisyonda bu görevi sürdürmekte ısrar ettiğini söyledi.

5-Yıldız Hareketi blog yazısında, koalisyon anlaşmasına varılsa bile bu anlaşmanın parti üyelerinin internet üzerinde yapacakları oylamada kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

Yine de yatırımcılar koalisyon görüşmelerinden sonuç alınacağını ve İtalya'nın erken seçimlerden gitmeyeceğini fiyatlıyorlar.

Partilerin bugün TSİ 17.00'dan itibaren Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya koalisyon müzakerelerinden sonuç alıp alamayacaklarını bildirmeleri bekleniyor.

Herhangi bir anlaşmaya varılamadıysa, Matteralla geçici hükümet belirleyecek ve seçime gidecek.

Kaynak: Reuters