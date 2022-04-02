İngiltere'de Prens Andrew hakkında açılan bir dava FETÖ skandalını ortaya çıkardı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin yayımladığı mahkeme kayıtlarına göre, FETÖ'den tutuklanan eski AK Parti Milletvekili İlhan İşbilen'in eşi Nebahat Evyap İşbilen, İngiliz pasaportu alabilmek için Prens Andrew'e 750 bin sterlin rüşvet verdi.

Habere göre ikiliye, Goldman Sachs'ta bankacılık yapan Selman Türk adlı kişi aracılık etti.

Selman Türk, FETÖ'nün İngiltere'deki bankası olarak bilinen ve daha sonra batan Heyman Al dijital bankacılık şirketinin kuruculuğu ve yöneticiliğini yapmıştı.

Selman Türk'ün, İşbilen'e Türkiye'deki mal varlıklarını İngiltere'ye taşıması ve Türkiye'deki soruşturmalardan kaçabilmesi için yardımcı olacağını söylediği belirtiliyor.

Prens'in daha sonra parayı iade ettiği, ancak Selman Türk'ün İşbilen'e parayı vermediği iddialar arasında.

Prens Andrew'in davasının yanı sıra, İşbilen ve Selman Türk arasında da dolandırıcılık suçlamasıyla açılan dava da devam ediyor.

Sarah Ferguson da para aldı

Selman Türk'ün, Prens'in eski eşi Sarah Ferguson'a da 225 bin sterlin ödeme yaptığı ifade ediliyor.

Prens'in hakkındaki taciz suçlaması

Prens Andrew, daha önce de ABD'de 17 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz etmekle suçlanmıştı.

Tarafların anlaşması üzerine 12 milyon sterlin karşılığında davadan vazgeçilmişti.

Prensin unvanları ve kraliyet görevleri Kraliçe tarafından elinden alınmıştı.