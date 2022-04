Ukrayna, Rusya'nın devam eden işgalini zaman çizelgesine dönüştürüp NFT'ler satarak para toplamaya karar verdi.

Dünyanın ilk NFT savaş müzesi Ukrayna'yı desteklemek için 600 bin dolardan fazla bağış topladı. Bu miktar müze tarafından sanal sergi satışının ilk gününde toplandı.

Toplam 1282 adet dijital eser satın alındı. Toplanan fonlar, Ukrayna ordusunu ve dijital ve siber direnişi desteklemek için Ukraynalı kripto para borsası KUNA tarafından kurulan bir kripto para fonuna gidecek.

Dünyanın ilk NFT savaş müzesi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı hakkındaki tarihi gerçeği belgelemek için blok zincir teknolojisini ve çağdaş sanatı ilk birleştiren bu müze oldu.

Müzenin galerisi savaşı bir zaman çizelgesi olarak sunuyor. Ivan Ponomarchuk, Kvi Kvi, Hordiy Vasylash, Iryna Vale ve Ekaterina Kolesnik gibi Ukraynalı sanatçıların eserleriyle tweetlerin ve savaş görüntülerinin kronolojik metinlerini kısa, dramatik açıklamalar eşliğinde birleştiriyor.

Web sitesi Bu dönemin hiçbir gününün dünya tarihinin defterinden kaybolmasına asla izin vermeyeceğiz” diye ekliyor.

Metahistory Müzesi'nin NFT topluluğu tarafından bakanlık desteğiyle açıldı.

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov detayları Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Fedorov, Twitter'da "Rusya Ukrayna'yı yok etmek için tankları kullanırken, biz devrim niteliğindeki blok zinciri teknolojisine güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

While Russia uses tanks to destroy Ukraine, we rely on revolutionary blockchain tech. @Meta_History_UA NFT-Museum is launched. The place to keep the memory of war. And the place to celebrate the Ukrainian identity and freedom. Check here: https://t.co/IrNV0w54tg