Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bini geçti
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere'de COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1 günde 778 artarak 12 bin 107'ye yükseldi.
COVID-19'a dair son rakamları İngiltere Sağlık Bakanlığı paylaştı.
Bakanlık, son 24 saatte 778 kişinin daha koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 12 bin 107'ye ulaştığını bildirdi.
Ülkedeki toplam vaka sayısının ise 5 bin 252'lik artışla 93 bin 873'e ulaştığı kaydedildi.
Koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a, taburcu olduktan sonra yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığı açıklanmıştı.
Etiketler: sürü bağışıklığı kovid-19 koronavirüs İngiltere covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 17:12
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